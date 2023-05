L'acqua, dappertutto. Nei campi, nelle aziende, nei paesi.

Tutta la provincia di Ravenna è in ginocchio per via delle numerose esondazioni dei fiumi, alcuni hanno rotto gli argini anche in più punti.

Il servizio di Sara Scheggia con le voci del prefetto di Ravenna Castrese De Rosa e del sindaco di Castel Bolognese Luca della Godenza