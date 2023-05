Roberto Saviano: "Felice di essere reggiano"

Roberto Saviano è cittadino onorario di Reggio Emilia. Il riconoscimento è stato conferito dal sindaco Luca Vecchi e dal presidente dell'assemblea cittadina Matteo Iori "per l'impegno, il coraggio, la passione civile testimoniata con la forza della propria scrittura al servizio della battaglia per la legalità, i diritti e la sconfitta del potere criminale e mafioso". "Il vostro è un messaggio molto forte - ha detto lo scrittore e giornalista. "L'obiettivo delle mafie in Emilia-Romagna è quello di fare affari in ogni settore dell'economia, unendosi a pezzi dell'imprenditoria locale".

Il servizio è montato da Diego Gualandi