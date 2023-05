Saman, attesa per i risultati dell'autopsia

Com’è stata uccisa Saman? La risposta dovrebbe arrivare oggi, quando il medico legale Cristina Cattaneo, incarica dalla corte d’assise di Reggio Emilia depositerà la relazione preliminare, che sarà poi discussa in aula venerdì prossimo.

Il corpo della diciottenne pachistana è stato trovato a metà novembre in una buca a settecento metri dall’abitazione degli Abbas a Novellara. Era stato sepolto il primo maggio 2021 quindi è rimasto un anno e mezzo sotto terra, ma è in grado di raccontare molte cose che servono a ricostruire la notte del delitto.

Nei quesiti posti all’anatomopatologo, ma anche all’archeologo forense, oltre a stabilire causa e tempo della morte, anche accertare le dinamiche e l'epoca dell'occultamento.

Informazioni che serviranno anche a verificare quanto sinora raccontato dal fratello della ragazza, e cioè che sarebbe stata strangolata con una corda dallo zio Danish Hasnain.

Nessun dubbio invece che si tratti proprio di Saman: aveva indosso gli stessi abiti con cui è stata ripresa l’ultima sera e alla caviglia una catenina che lei stessa aveva mostrato in un video.

Il servizio di Luca Ponzi