Sant'Agata, la tragedia del fango e il cuore dei volontari

A Sant'Agata, nel Ravennate, l'acqua del Santerno che ha sommerso il paese ora si è ritirata, lasciando una scia di fango e distruzione. Case, mobili, auto: quasi è stato danneggiato o completamente distrutto. Appena è stato possibile, decine di volontari di Massa Lombarda, Fruges, Imola e altri paesi vicini - oltre che della stessa Sant'Agata - si sono attivati per dare una mano. Non solo per spalare il fango o rimuoverlo con ruspe, ma anche per fornire generi di prima necessità. Così, in poche ore, è stato messo in piedi un centro di coordinamento spontaneo che distribuisce acqua, cibo, detersivi, vestiti. Anche consegnandoli a domicilio attraverso diverse squadre che girano con trattori e furgoni.

Il servizio di Filippo Vendemmiati