Sant'Agata sul Santerno, il binario sospeso dopo il crollo

Un'altra immagine che denota la gravità del disastro in corso in Romagna è quella che arriva da Sant'Agata sul Snaterno, per l'ennesimo cedimento di un argine. Ormai non si contano più quelli crollati nel corso della drammatica alluvione del 16, 17 e 18 maggio.

Qui il fiume ha eroso anche la sponda su cui passa la linea ferroviaria. Ora parte dei binari è sospesa nel vuoto. E il terreno continua a cedere.