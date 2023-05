Serra di marijuana e spaccio di cocaina, due arresti della polizia a Bologna

Due persone sono state arrestate in due distinte operazioni di polizia a Bologna, entrambe nate da segnalazioni dei cittadini. Fermati un 56enne italiano che coltivava 60 piante di cannabis in un appartamento completamente adibito a serra (video) e un cittadino albanese di 31 anni che aveva in casa due etti e mezzo di cocaina e 155mila euro in contanti (foto). Entrambi sono stati arrestati dalla squadra Mobile.

Nel caso della serra di marijuana, sono stati alcuni condomini ad avvisare gli agenti di un odore inconfondibile che proveniva da un appartamento e si sentiva anche lungo le scale. In casa sono state trovate e sequestrato una sessantina di piante di varie altezze, con sistemi di illuminazione e areazione, oltre a 400 grammi di marijuana già essicata e pronta alla vendita.

Anche l'altro uomo è stato segnalato da alcuni cittadini che lo vedevano cedere droga a bordo della propria auto. Quando è stato controllato aveva addosso 50 dosi di cocaina, mentre nel suo alloggio poco lontano sono stati trovati, dentro un armadio chiuso da un catenaccio, ulteriori 260 grammi di stupefacente e 155mila euro in contanti dentro una scatola da scarpe. Anche il denaro è stato sequestrato perché ritenuto provento dell'attività di spaccio.