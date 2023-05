Sfilata per l'Emilia Romagna ferita

L'alta moda per l'Emilia Romagna ferita dal maltempo. A Rimini la sfilata della stilista romagnola Alberta Ferretti. Anche gli angeli del fango hanno percorso la passerella indossando la maglietta “Io ci sono”. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza per aiutare le zone alluvionate a rialzarsi.

Nel servizio di Anna Maria Cremonini la stilista Alberta Ferretti e il sottosegretario alla cultura Paola Borgonzoni