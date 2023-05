Si lotta per salvare Lavezzola: "Ora non conta l'economia, pensiamo al nostro paese"

A Lavezzola, sul ravennate, tutti all'opera per proteggere il paese, in attesa che arrivino le acque che verranno portate via da Conselice. La priorità è alzare palizzate, mettere sacchi di sabbia: difendere il paese prima di pensare alla ripartenza delle attività economiche. Inclusa una delle più rilevanti, che occupa 800 persone: uno dei titolari è al lavoro sull'argine

Il servizio è di Pasquale Notargiacomo