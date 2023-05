Sport, Comuni, privati: la solidarietà per le aree colpite

Case sommerse, campi allagati, i soccorritori che intervengono coi gommoni, la furia delle acque che ha spazzato via tutto. Scenari che lasciano col fiato sospeso, una catastrofe senza precedenti nel suo genere - “un altro terremoto" ha dichiarato il presidente Bonaccini, a pochi giorni dall'anniversario del sisma che 11 anni fa ha sconvolto l'Emilia.

Ora è soprattutto la Romagna ad essere in ginocchio, e come allora la macchina della solidarietà si è messa in moto. La Regione ha lanciato una campagna di raccolta fondi, "Un aiuto per l'Emilia-Romagna" sul sito le indicazioni per dare il proprio contributo. Si raccomanda di fare attenzione alle truffe e di procedere ai versamenti attraverso canali istituzionali e verificati. Tanti i cittadini e le imprese che si stanno mobilitando per sostenere le persone alluvionate: la risposta della Ferrari non si è fatta attendere: la casa automobilistica modenese è intervenuta con una donazione da un milione di euro. Il Bologna Calcio devolverà la metà dell'incasso della sfida Bologna-Napoli del 28 maggio, mentre l'Udinese metterà all'asta le maglie indossate dai giocatori nella prossima partita. In campo anche i comuni: Ferrara ha deciso di adottare Faenza, una delle città più colpite, e ha annunciato un primo stanziamento da 10 mila euro. E per tutte le informazioni legate all'emergenza è attivo il numero verde 800 - 02 - 46 - 62, tutti i giorni dalle 8 alle 20.

Servizio di Francesca Turi, montaggio di Tommaso Tardi