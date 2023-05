Springsteen sul palco a Ferrara, tra le polemiche

Il concerto di Bruce Springsteen in programma questa sera "non può prevedere rinvii o annullamenti dopo aver coinvolto migliaia di lavoratori, e che vede confluire in città migliaia di turisti provenienti da ogni parte del mondo, che hanno comprato un biglietto aereo, una stanza d'albergo per diversi giorni e si organizzano da tempo per raggiungerci". Così con un post su Facebook il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri.

I cancelli sono stati aperti con 5 ore di ritardo, l'afflusso è andato a rilento per i problemi di viabilità riscontrati soprattutto lungo l'asse delle zone alluvionate.

Al concerto di Ferrara sono impegnati oltre 900 addetti per la sicurezza, fra cui 200 delle forze dell'ordine tra Polizia, Guardia di Finanza e vigili urbani, 150 volontari della protezione civile e 62 operatori sanitari del 118, Ausl di Ferrara e Croce Rossa.

Ma non mancano le voci critiche, anche di stampo politico. Aver deciso di confermare il concerto "è semplicemente disumano". Ne è convinta Silvia Piccinini, consigliera regionale M5s in Emilia-Romagna, che contesta la scelta degli organizzatori di non rinviare (o annullare) lo show del Boss.

Il servizio è di Nicola Zanarini

Nel primo pomeriggio, fan di tutte le età si erano accalcati sotto l'hotel che ospita l'artista in centro a Bologna