Sul Lamone a Bagnacavallo i teli impermeabili proteggono gli argini

Sembra innocuo, ora, il Lamone. L'acqua si è abbassata e scorre lenta verso il mare, ma è proprio in questo punto che la sua furia ha scatenato il dramma di Bagnacavallo. Qui che esattamente una settimana fa il fiume è uscito dall'argine e ha invaso campagne e case

Ora l'argine è stato ricostruito: un chilometro di teli impermeabili lo protegge dalla pioggia.

“Hanno fatto un grande lavoro in pochissimo tempo - sottolinea il prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa - Fortunatamente questa parte qui sta tornando nella normalità, anche faenza, ci preoccupa Conselice”.

Nelle campagne di Ravenna si lavora senza sosta per pompare via l'acqua dai campi e dalle case. A Faenza sono oltre 500 le persone che ancora non possono tornare nelle loro abitazioni.

Domani ci sarà il sopralluogo del ministro Musumeci nelle zone alluvionate.

Il servizio di Serena Biondini con le interviste a Castrese De Rosa (prefetto di Ravenna), Irene Priolo (assessore alla Protezione civile) e Pierluigi Randi (presidente associazione meteo professionisti)