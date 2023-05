Tendenza "cargo bike": a Modena due giovani costruttori

Dalla sua officina di Soliera, nel modenese, Marco Casalgrandi vende bici da carico in mezza Europa. Una passione diventata lavoro, alla ricerca di libertà e autonomia. E a pochi km di distanza, in una delle zone industriali di Modena, c'è un altro giovane costruttore, Riccardo Tavernari, che ha puntato su una cargo bike alla portata di tutti. Si può trasportare anche un quintale e sempre più fattorini o artigiani scelgono la bici per le consegne, ma sono indispensabili infrastrutture e piste ciclabili adeguate.

Nel servizio di Giulia Bondi, montato da Matteo Cotugno, le interviste a Marco Casalgrandi (Officine ReCycle) e Riccardo Tavernari (Irena Bike).