Toko Shengelia allo stadio a festeggiare il Napoli

Un video postato sui social, con la canzone “We are the champions” in sottofondo. Come si vede nelle immagini Toko Shengelia - ala della Virtus Bologna - si trovava allo stadio a Udine in occasione del match contro il Napoli che ha deciso l'assegnazione dello scudetto ai partenopei.

Nelle immagini, in cui si nota l'invasione del campo della Dacia Arena a fine match, il cestista ha “taggato” anche il connazionale e amico Khvicha Kvaratskhelia.