Troppo dolore, Enea Bastianini salta anche Le Mans

“Sono dispiaciuto di non poter partecipare al gran premio di Francia a Le Mans, dove lo scorso anno ho ottenuto una fantastica vittoria ma, purtroppo, ancora non sono completamente guarito” Enea Bastianini affida ai social il messaggio della resa. Ancora troppo forte il dolore per la frattura alla scapola, dopo essere stato atterrato da Luca Marini nella prima gara sprint della stagione, a Portimao.

Il servizio di Lucia Voltan montato da Andrea Neri