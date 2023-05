Un concerto dedicato alla pace per ricordare Ezio Bosso

"La musica è come la vita: si può fare in un solo modo: insieme". Sono parole di Ezio Bosso, che ha sempre sottolineato il potere straordinario delle note, capaci di abbattere le barriere, unire, costruire la pace. E proprio alla pace è dedicato il concerto in memoria del Maestro, nel terzo anniversario della scomparsa.

Il servizio di Francesca Turi, montato da Angelo Gorizzizzo, con le interviste al Cardinal Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, e a Anna Maria Gallizio, assistente personale di Ezio Bosso