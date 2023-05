Un cuore di biscotto per aiutare la ricerca

All'arancia, al cioccolato o integrali, i biscotti della campagna di primavera di Telethon sono buoni e fanno bene. Fanno bene alla ricerca sulle malattie genetiche rare e particolarmente, in questo caso, alla lotta alla distrofia muscolare. Si può contribuire oggi e domani (6 e 7 maggio) andando in uno dei tanti banchetti allestiti dai volontari dell'associazione nelle piazze della regione e lasciando un'offerta in cambio dei cuori di biscotto.

La campagna di primavera, dedicata alle mamme, è condotta con l'Unione italiana per la lotta alla distrofia muscolare, che per prima promosse la maratona Telethon per la raccolta fondi, ormai più di trent'anni fa. Da allora, sono state finanziati 2.800 progetti di ricerca su oltre 500 malattie genetiche rare.

Nel servizio di Francesco Satta (montaggio di Dario Collina) le interviste a Chiara Milani, coordinatrice di Telethon Bologna, e Alice Greco, presidentessa di Uildm Bologna