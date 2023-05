Un Karate "inclusivo" per la disabilità

Marilena, Roberto, Leonardo. Ragazzi che vivono esistenze complicate, con disabilità da affrontare giorno per giorno. Ma che hanno trovato nel karate un'ancora di salvezza. A Ravenna si è tenuta una competizione intitolata "All valley karate cup", con un rimando alla saga cinematografica anni 80 di Karate kid. 250 atleti partecipanti, per una quindicina di società. All'interno della giornata di gare c'era anche una sezione dedicata al karate inclusivo, il progetto Ikonos della federazione Fijlcam. Ma alla palestra Mattioli c'è stata anche una competizione di kata, le forme tecnico-combinatorie dell'arte marziale che non prevedono il combattimento fra due atleti. Un approccio allo sport che ha benefici enormi per le persone disabili.



Nel servizio di Samuele Amadori, montato da Tommaso Tardi, le parole di Giorgio Barchiesi maestro di “Diversamente Karate” e di Carlo Maurizi presidente della federazione Fijlcam.