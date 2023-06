A 43 anni dalla strage nei cieli, l'appello per la verità

Sulla strage di Ustica "continua una campagna di menzogne". E allora sì, "si deve indagare su una trama indicibile che coinvolge oggettivamente, oltre all'Italia, la Francia, gli Usa, la Libia e l'Inghilterra, ma noi dobbiamo sapere la verità, è un nostro diritto e vogliamo la chiusura di queste indagini". Lo afferma la presidente dell'Associazione parenti delle vittime, Daria Bonfietti, intervenendo nell'aula del Consiglio comunale di Bologna nel giorno del 43esimo anniversario dell'abbattimento del Dc9.



Quella di Bologna è "una comunità che davanti a diritti negati e verità oscurate" ha deciso dimettere in atto una "ribellione gentile di questa città per lastrage di Ustica e altre stragi" ad "andare nelle piazze e marciare per chiedere che fossero i tribunali e le altre istituzioni delle nostra Repubblica a svolgere il proprio compito e il proprio ruolo. La storia del nostro Paese, soprattutto per quanto riguarda Bologna, è costellata da anni di bugie e di depistaggi". Lo ha detto il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, in Consiglio Comunale.

In mattinata, il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“La sera del 27 giugno di 43 anni or sono venne scritta - ricorda il capo dello Stato - una delle pagine più dolorose e buie della nostra recente storia. Un aereo di linea in viaggio da Bologna a Palermo, con 81 persone a bordo, di cui 13 bambini, precipitò nel mare vicino Ustica senza lasciare scampo a nessuno. Fu una tragedia immane”.

"La Repubblica - prosegue il Presidente nel suo messaggio - è vicina ai familiari delle vittime ed è partecipe del loro insuperabile dolore. La memoria continua a sollecitare solidarietà e impegno comune. Quando avvenne la tragedia, una cappa oscurò circostanze e responsabilità. Fu difficile aprire varchi alla verità sulla strage; anche a causa - sottolinea - di opacità e ambiguità. L'impegno dei familiari è stato prezioso. Alla loro tenacia e alla professionalità di donne e uomini delle istituzioni si devono i passi avanti compiuti per smentire l'ipotesi iniziale di un cedimento strutturale del velivolo e ricostruire la dinamica degli eventi".



Nel servizio di Francesco Satta le voci di alcuni parenti delle vittime, della presidente dell'associazione Daria Bonfietti e del sindaco di Bologna Matteo Lepore.