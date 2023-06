Il post alluvione in val Marzeno: il crollo di un ponte mette in difficoltà gli agricoltori

A Brisighella, nel Ravennate, i produttori della val Marzeno stanno affrontando una corsa contro il tempo per raccogliere la frutta e consegnarla. Affrontano grandi problemi nel trasporto a causa della caduta di un ponte, distrutto dall'alluvione. Paolo Forghieri produce albicocche e deve percorrere una via molto dissestata con i suoi trattori per bypassare il punto interrotto. Tra due settimane dovrebbe essere pronto un guado temporaneo, in attesa che il ponte venga ricostruito.