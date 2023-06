Alleanza Montecatone, Aci e Autodromo per le patenti speciali

Tornare a guidare l'auto, per un paziente paraplegico, è una tappa fondamentale per il suo reinserimento sociale. Ma il percorso può essere insidioso. Per renderlo più agevole, l'Aci e l'Istituto di riabilitazione di Montecatone hanno siglato un accordo, che coinvolge anche il Comune di Imola e l'autodromo Enzo e Dino Ferrari. Obiettivo: migliorare la formazione nelle autoscuole a marchio Aci, in particolare per i programmi destinati all'acquisizione della patente speciale da parte di persone con disabilità.



Nel servizio di Roberta Castellano (montaggio Andrea Neri) le interviste a Mario Tubertini, direttore generale Istituto di Riabilitazione di Montecatone, e a Giancarlo Minardi, presidente Formula Imola.