Piantagioni "affogate", gli agricoltori: "Non sappiamo quando saremo risarciti"

È tutto da rifare, e non prima del prossimo anno. Cereali, carote e zucche quest’anno non cresceranno nei campi di CONSELICE, dopo che le piante sono rimaste sott'acqua per giorni, come dice il presidente della Coldiretti locale Daniele Gieri. Si lavora per capire se c'è la possibilità di recuperare l'annata provando a seminare qualcosa di diverso, anche se certamente meno redditizio, come l'agricoltore Dino Gaetta. Intanto a un mese dalla seconda ondata, gli agricoltori aspettano ancora di capire se e quando arriveranno i risarcimenti, dopo aver lavorato per settimane per togliere l'acqua dai campi.

Servizio di Andrea Tedeschi, immagini di Angelo Gorizzizzo, montaggio di Alberto Carroli