I danni dell'alluvione, tra chi è sfollato e chi ha l'azienda agricola in ginocchio

A Lugo, nel Ravennate, la signora Marta è rientrata in casa dopo un mese da sfollata, ospite di un'amica. Guarda i danni nell'appartamento e non sa ancora quanti soldi saranno necessari per renderlo nuovamente abitabile. “Lo Stato mi darà 5mila euro ma non basteranno”, denuncia. Piero invece, anche lui sfollato, una stima in mano ce l'ha: 65mila euro tra opere murarie, pavimento e arredamento.

Nei capi del Ravennate, c'è Fabrizio Gavalotti. I suoi terreni coperti dal fango ormai secchi, erano stati sommersi dall'acqua per salvare Ravenna, dopo il taglio dell'argine dello scolo Canala. Le piante sono distrutte, i danni sono quasi 2 milioni di euro, racconta.