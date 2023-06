Alluvione, Patuelli: "Giusta la sospensione dei pagamenti, ma non basta"

I primi provvedimenti presi dal governo in materia di garanzie per le imprese e mutui e l'accordo fra Protezione Civile e banche sulla moratoria di un anno per i pagamenti “sono un primo passo necessario, anche se non ancora sufficiente” per far fronte all'emergenza del dopo-alluvione. Secondo il presidente dell'ABI (Associazione Bancaria Italiana), il ravennate Antonio Patuelli non basta rinviare le scadenze, ma - compatibilmente con le risorse - bisogna fare di più sul fronte degli aiuti. Un grande sostegno arriverà dai fondi europei.

L'intervista di Caterina Cannavà