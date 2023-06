Appello Cavallini, la Procura Generale: "la pista palestinese è inconsistente"

I documenti dei Servizi che erano ancora coperti dal segreto "e che la Procura generale ha acquisito" non solo non contengono alcun elemento che dimostri la validità della cosiddetta 'pista palestinese' per quanto riguarda la strage del 2 agosto 1980, ma anzi "da quei documenti si ha la prova inequivocabile che i palestinesi non c'entrano nulla con il 2 agosto".

A dirlo, poco dopo l'inizio della sua requisitoria nel processo d'appello sull'attentato alla stazione ferroviaria di Bologna a carico dell'ex Nar Gilberto Cavallini, è il sostituto procuratore generale Nicola Proto.

Nel servizio di Filippo Vendemmiati un passaggio dell'intervento di Proto.