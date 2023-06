Assange. La moglie a Bologna: "Speriamo che la Corte europea dica no all'estradizione negli Usa"

E' arrivata nel capoluogo emiliano in occasione della presentazione del documentario "Ithaka - A Fight to Free Julian Assange" di Ben Lawrence, evento speciale del Biografilm festival. Stella Assange ha voluto perorare la causa del marito, ora che Julian è a un passo dalla estradizione negli Stati Uniti dove è accusato di cospirazione e spionaggio.

Il film è girato nell'arco di due anni tra Regno Unito, Europa e Stati Uniti e racconta la campagna portata avanti da John Shipton, padre di Assange, in difesa del figlio, diventato un simbolo della libertà dell'informazione.

Dopo che l'Alta Corte britannica ha respinto l'appello dei legali di Assange contro l'estradizione, "ora siamo alle battute finali e Julian parte svantaggiato - ha detto la moglie - Potrebbe essere estradato ma speriamo di no. Speriamo che la Corte europea dei diritti umani si pronunci in suo favore. Questo è un caso estremamente politico e Julian Assange è stato candidato al premio Sakarov del Parlamento europeo: Assange è imprigionato per aver pubblicato notizie vere - ha ribadito la avvocata - per questo è stato incarcerato".

Il servizio di Francesco Satta è montato da Dario Fabbri