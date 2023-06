L'autentica Parigi di Robert Doisneau

C'è anche il suo scatto più celebre, “Il bacio all'Hotel de Ville”. Ma la mostra che Riccione dedica a Robert Doisneau offre oltre 140 fotografie, in bianco e nero e a colori, dagli anni Trenta alla fine degli anni Ottanta, per scoprire il mondo del fotografo francese, uno dei più noti e apprezzati del Novecento.

L'esposizione, promossa dal Comune di Riccione e curata dall'Atelier Robert Doisneau, è aperta a Villa Mussolini fino al 12 novembre.

Un'immersione nella vita dell'artista, con scatti dal suo album di famiglia, ma soprattutto con la sua Parigi, in particolare la periferia dove è nato, nel 1912, e cresciuto.



"E' la Parigi della banlieu, non la Parigi del centro che noi conosciamo, quindi una Parigi popolare, più autentica", come spiega Roberto Mutti, storico e critico della fotografia, nel servizio di Roberta Castellano (montaggio di Angelo Gorizzizzo).