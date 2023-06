Olimpia-Virtus: l'ora della verità di una sfida senza tempo

La storia del derby d'Italia del basket è piena di doppi ex, a partire da Dan Peterson. E nelle squadre attualmente in lotta per lo scudetto ci sono ben 5 giocatori o coach destinati a diventarlo: Hackett, Abass e Scariolo nella Virtus, Messina e Ricci nell'Olimpia, che potrebbe cucirsi sul petto la terza stella vincendo la bella. I bianconeri cercheranno di rovinare la festa in casa altrui come il 27 maggio '84, quando Brunamonti, Villalta e compagni vinsero in volata gara 3, allora bastavano due successi, e conquistarono la prima e finora unica stella bolognese anche grazie a 16 punti di Marco Bonamico, altro doppio ex con una stagione alle spalle con le scarpette rosse.

Quel giorno sul parquet del palasport di SanSiro, destinato a crollare pochi mesi dopo sotto la neve, tra i memeghini privi dello squalificato Meneghin giocava Vittorio Gallinari, che aveva già perso una finale scudetto contro la Virtus nel '79 e che in seguito avrebbe militato tra le Vu nere e generato quel grande campione che è suo figlio Danilo.

Il servizio è di Nicola Zanarini, montaggio di Fausto Magnani