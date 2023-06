Beni da preservare e valorizzare

Negli ultimi 10 anni le fondazioni bancarie hanno promosso e sostenuto circa 15mila interventi di conservazione e valorizzazione dei beni artistici,

architettonici e archeologici in Italia. Per farlo, hanno erogato complessivamente oltre 750 milioni. Sono questi alcuni

dei dati emersi nel corso della presentazione del rapporto 'Nuove alleanze per la cura e la valorizzazione dei beni

culturali ecclesiastici' edito da il Mulino e promosso dalla Commissione attività e beni culturali di Acri, a palazzo

Magnani, sede di Unicredit, a Bologna.

Nel servizio di Caterina Cannavà montato da Alberto Carroli le interviste a Marco Cammelli, presidente Associazione Il Mulino e Francesco Profumo, presidente Acri