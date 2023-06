Frane, a Bertinoro 4 milioni di danni tutti a carico del Comune

I sindaci dei piccoli comuni lottano con le ristrettezze di bilancio per rimettere in sesto i territori sconvolti dall'alluvione. Siamo stati a Bertinoro, dove a un mese dall'alluvione rimangono una ventina gli sfollati. Sono 10 le frane importanti nel territorio, una settantina gli smottamenti a cui l'amministrazione ha dovuto far fronte con risorse proprie in somma urgenza.

Servizio di Giovanna Greco