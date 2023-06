L'osteria che vende le bottiglie di vino "infangate"

Il fango ti può ricoprire, ma non intacca come sei dentro. Vale per lo spirito dei romagnoli, ma non solo. Tra i tanti danni dell'alluvione, non sono poche le cantine che sono finite sotto metri di acqua e detriti, soprattutto nella zona di Forlì, come racconta Giorgio Ossani dell'azienda vitivinicola Ballardini. Danni che si sono ripercossi a catena anche sulle osterie del territorio che puntano molto sui vini locali. Eppure c'è chi come Aron Giacomoni e Daniele Bavagnoli, osti di Bagnacavallo, ha deciso di vendere quelle bottiglie nonostante il fango. Anzi, proprio perché quel fango era rimasto letteralmente attaccato, come dice Aron Giacomoni dell'Osteria Piazza Nova di Bagnacavallo. Un vino che è diventato ambasciatore di una filosofia, anche grazie all'idea della figlia di Ossani, Martina. Un messaggio che unisce Romagna Mia alla tradizione dei nonni.