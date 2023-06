Primo, caldo giorno d'estate

Primo giorno d'estate e quest'anno il meteo ha rispettato le date. E' arrivato dall'Algeria l'anticiclone Scipione che ha portato il caldo africano con temperature fino a 39 gradi. Dunque un solstizio d'estate umido e con tanta afa.

Il Comune di Bologna ha attivato un numero verde 800 562110 per fornire supporto soprattutto alle persone più fragili in vista delle ondate di calore e l'Ausl ha diffuso i consigli per proteggersi dagli effetti nocivi del caldo come bere tanta acqua ed evitare bibite gassate, ghiacciate, alcol e caffeina.

Il servizio di Ivana Delvino, montato da Andrea Neri