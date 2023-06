"Canto per la mia terra che mi ha insegnato a non abbattermi mai"

“Sono emozionata, canto per i miei amici e per la mia famiglia. La mia terra mi ha insegnato di non avere mai paura di essere in prima linea. Questa alluvione non è finita, ora comincia l'esperienza traumatica di dover ricominciare. Insieme ce la faremo”.



Così Laura Pausini in una toccante intervista nel backstage di Italia Loves Romagna, il grande evento benefico a favore delle popolazioni alluvionate.