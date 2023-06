Lollobrigida sorvola la Romagna alluvionata: "Presto interventi per l'agricoltura"

Il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida ha sorvolato in elicottero la Romagna alluvionata per verificare di persona i danni a campi e frutteti. Ai 175 milioni stanziati in prima battuta dal governo, si aggiungeranno presto i fondi europei. “Cominciano a emergere i dati sui danni, gravi e pesanti. Altri interventi - ha detto il ministro - saranno messi in campo. Bisogna agire rapidamente per evitare che chi non ce la fa a ripartire abbandoni il settore”.

Lollobrigida era al campus universitario di Cesena per l'incontro preparatorio al vertice Onu sui sistemi alimentari che si terrà a Roma a fine luglio. In videocollegamento anche i ministri degli Esteri Tajani, dell'Università Bernini e delle Imprese Urso.

Il servizio di Serena Biondini