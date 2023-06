Cesena, una serata per dire grazie ai volontari dell'alluvione

Ai burdel, ai ragazzi che hanno aiutato la città nei giorni più difficili, in mezzo all'acqua e al fango, il Comune di Cesena ieri 9 giugno ha voluto dedicare una serata all'ippodromo del Savio. È stata organizzata una cena collettiva e, sul palco, l'attore Roberto Mercadini è riuscito a strappare qualche sorriso anche raccontando alcuni episodi del post-alluvione.

Presente anche una delegazione proveniente da Amatrice. Alcuni abitanti erano arrivati dal Lazio per dare una mano, ben sapendo quanto sia importante non essere soli quando si cerca di rimettersi in piedi.

Durante la serata è stata portata avanti una raccolta fondi per aiutare chi ha perso molto durante questa alluvione.

Nel servizio, le parole del sindaco di Cesena, Enzo Lattuca.