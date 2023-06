Cure palliative, le ricevono il 60% dei bimbi che ne avrebbero diritto

La figlia di Alessandra è una dei circa 200 bambini che in provincia di Bologna hanno bisogno di cure palliative. Sono piccoli pazienti che convivono con malattie gravi, spesso genetiche, che necessitano di terapie, assistenza, servizi.

Oggi (10 giugno) a Bologna, medici e operatori del Policlinico Sant'Orsola e dell'azienda Usl si sono ritrovati insieme alle associazioni per partecipare al giro d'Italia dedicato a questo tema dalla fondazione Maruzza. Un modo per far conoscere alle famiglie la rete esisteste a supporto delle famiglie.

A Bologna accedono alle cure palliative pediatriche 6 bambini ogni 10 che ne avrebbero bisogno. Il triplo della media nazionale ma c'è ancora un percorso da portare avanti.

Nel servizio, le interviste alle mamme, a Marco Seri, direttore scientifico del Policlinico Sant'Orsola e a Silvia Soffritti, responsabile delle cure palliative pediatriche per l'Ausl di Bologna.