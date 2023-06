Tante le visite a casa di Prodi, alla vigilia del funerale della moglie Flavia

Il professor Romano Prodi ha voluto ringraziare i giornalisti, molti dei quali lo seguono da tempo, per la loro partecipazione al lutto che lo colpito, per la moglie della moglie Flavia Franzoni. "Siete stati molto affettuosi, grazie", ha detto l'ex premier ai cronisti che lo attendevano sotto casa e ha stretto le mani a tutti. Prodi in mattinata si era allontanato a piedi, accompagnato dalla portavoce Roberta Zampa, e si era diretto verso piazza Santo Stefano. Quando è tornato in casa era accompagnato anche dal figlio maggiore, Giorgio.

La visita di Schlein e Delrio, l'arrivo di Parisi

Tante persone che in questo ore sono arrivate in via Gerusalemme, a casa del professor Romano Prodi, nel centro di Bologna, per porgere le loro condoglianze per la morte di Flavia Franzoni, la moglie deceduta martedì 13 giugno. Questa mattina tra gli altri sono arrivati anche il deputato Pd ed ex ministro, Graziano Delrio, e la segretaria del Pd Elly Schlein, che visibilmente commossa, ha preferito non parlare con i giornalisti che la attendevano e si è allontanata in auto. "Siamo tutte e tutti sconvolti di fronte alla morte improvvisa di Flavia Franzoni - aveva detto la leader del Partito Democratico poche ore dopo la morte di Flavia Franzoni. E in questo momento di enorme dolore vogliamo stringerci attorno a Romano Prodi e a tutta la loro famiglia con il grande affetto mio personale e di tutta la comunità democratica. E' impossibile riassumere lo spessore intellettuale, le qualità e la passione civile di Flavia Franzoni, sempre così attenta alle fragilità sociali e impegnata a fianco degli ultimi, grande innovatrice delle politiche sociali. Ci mancheranno, tanto, la sua capacità di analisi e la sua profondità di pensiero, il suo consiglio sempre prezioso".

Nel corso della mattinata in via Gerusalemme è arrivato anche l'ex ministro, Arturo Parisi, per stare vicino al professor Romano Prodi, ai figli Giorgio e Antonio e ai familiari dopo la morte della moglie Flavia Franzoni. Il 13 giugno Parisi stava percorrendo a piedi con i coniugi Prodi e altri amici un cammino francescano nei pressi di Gubbio, quando la moglie dell'ex presidente della Commissione Europea si è sentita male ed è morta. Anche Parisi ha preferito non rilasciare alcun commento.

Il pensiero dell'arcivescovo Zuppi

"Flavia Prodi era una donna di fede, non a caso facciamo il suo funerale in parrocchia, un luogo dove hanno camminato insieme a tanti in questi anni, una donna di grande sensibilità sociale che univa una spiritualità e un'attenzione ai più deboli e alle fragilità e anche tanta intelligenza sociale, tanta ricerca, tanta educazione, tanta formazione". Lo ha detto il presidente della Cei, cardinale Matteo Zuppi, al suo arrivo a casa del professor Romano Prodi. Zuppi domani mattina celebrerà i funerali di Flavia Franzoni nella chiesa di San Giovanni in Monte a Bologna. Franzoni "ha tirato su tanti ragazzi e ragazze dalle fragilità. È stato un grande dispiacere, abbiamo perso una donna molto disponibile, di grande semplicità e di grande chiarezza. L'affetto generale che ha accompagnato la sua scomparsa credo sia la risposta più vera sul valore della sua persona".

Sono tanti i mazzi di fiori, i messaggi di cordoglio che stanno arrivando a casa Prodi. Per chi volesse ricordare Flavia Franzoni con una donazione, la famiglia ha indicato tre associazioni a cui sono molto legati: sono il Cuamm di Padova, la Casa di Santa Chiara di Bologna e il gruppo Abele.

Il funerale nella chiesta di San Giovanni in Monte

Il funerale di Flavia Franzoni sarà celebrato domani, venerdì 16 giugno, alle 11.30 nella chiesa di San Giovanni in Monte. A celebrare sarà il cardinal Matteo Maria Zuppi. La parrocchia in centro a Bologna è vicina alla casa della famiglia Prodi. Prima delle esequie, sempre in chiesa, ci sarà una camera ardente.

Flavia Franzoni aveva 76 anni, è stata docente di Metodi e tecniche del servizio sociale alla facoltà di Scienze politiche di Bologna. "Con enorme dolore, il Presidente Romano Prodi, insieme ai suoi figli Giorgio, Antonio e a tutta la sua famiglia, annuncia che oggi, all'improvviso, si è spenta sua moglie, Flavia Franzoni" si legge nel comunicato dell'ufficio stampa dell'ex Premier, diffuso nel pomeriggio di martedì 13 giugno. Franzoni è morta mentre si trovava in viaggio con il marito e alcuni amici, tra cui l'ex ministro Arturo Parisi, su un sentiero francescano in Umbria. Stavano facendo un cammino a piedi, ieri sera avevano dormito a Gubbio e oggi erano in direzione di Assisi. Flavia Prodi è caduta all'improvviso, forse a causa di un malore.

Il servizio di Ivan Epicoco, montato da Dario Collina