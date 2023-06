Diminuisce il tasso di infortuni in regione

Sono in lieve diminuzione gli infortuni e i morti sul lavoro in Emilia-Romagna, ma i numeri restano molto alti con 20 vittime nel primo quadrimestre dell'anno, più di 24 mila infortuni e 2181 denunce di malattie professionali. In occasione del Forum sulla prevenzione Regione ed Inail hanno rinnovato il patto per promuovere la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro attraverso lo sviluppo di nuovi progetti.



Nel servizio di Giorgio Maria Leone (montaggio Tommaso Tardi) le interviste a Vincenzo Colla, Assessore Sviluppo economico, lavoro e formazione Regione Emilia-Romagna, e a Fabiola Ficola , Direttrice Inail Emilia-Romagna.