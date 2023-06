in Romagna la domenica è ancora una festa a metà

Non è una domenica come le altre, soprattutto come quelle prima dell’alluvione. A Bagnacavallo, come in tante altre città della Romagna, la festa è a metà. Le campagne intorno al paese sono state invase due volte dalle acque del fiume Lamone negli ultimi 40 giorni. E non c'è famiglia che non sia stata danneggiata. Ci si rimbocca le maniche per lavorare. O per aiutare come fanno Graziella, Carmen e Lucia che da tre anni organizzano una lotteria il cui ricavato va alla Caritas locale.