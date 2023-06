Casalecchio di Reno, due esami diversi nella stessa classe

Ripassano in un parchetto vicino la loro scuola. Si preparano per la prova scritta di domani. Non tutti, però. Due affronteranno l'altra maturità.

La situazione all'istituto tecnico economico "Salvemini" di Casalecchio di Reno, è specchio di un paradosso diffuso in Emilia-Romagna, che nel bolognese diventa praticamente la norma: in una stessa classe, due diversi esami.

Solidali i compagni di classe. Oltre a percepire come ingiusta la situazione, dopo 5 anni passati insieme, anche la delusione di vivere separati la fine di un'epoca.

Le interviste sono di Silvia Zerilli