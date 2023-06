"Run 5.30", in 2mila all'alba nel cuore di Bologna

Sono stati circa 2mila i podisti che nella primissima mattinata di venerdì 9 giugno, hanno preso parte alla “Run 5.30”.

Una corsa o camminata non competitiva di 5,3 chilometri per le vie del centro, un'occasione per salutare l'alba e per promuovere uno stile di vita sano nel cuore del capoluogo regionale. LA tappa di Bologna, per l'evento che tocca diverse città d'Italia ed è giunto alla 12eima edizione, è stato possibile grazie alla collaborazione tra Ginger SSD e UISP Bologna.