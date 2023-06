Figliuolo arriva lunedì. Bonaccini: "Bene, ma abbiamo perso due mesi"

"Quasi certamente lunedì verrà il generale Figliuolo che ringrazio con cui mi sono sentito più volte in questi tre giorni. E oltre a fare una prima valutazone insieme della conta dei danni vorrei farlo incontrare con i presidenti delle sei province coinvolte, con gli amministratori locali e anche con le parti sociali"

Il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini accantona le polemiche sulla scelta del Governo per il commissario alla ricostruzione. Con il generale Francesco Figliuolo, sottolinea, "dovremo lavorare insieme per fare il bene del territorio".



"E' evidente che al di là delle nomine o meno servono le risorse perché abbiamo già perso due mesi, a mio parere anche inutilmente, ma soprattutto abbiamo bisogno di certezza di risorse perché siamo pronti ad aprire migliaia di cantieri". Subito gli interventi più urgenti su frane e fiumi.

"Bisogna fare una serie di lavori, da qui all'autunno, abbiamo già quantificato in circa 1 miliardo e 800-900 milioni le risorse che servono, per evitare che in inverno un fenomeno ordinario non faccia danni straordinari".

Non c'è tempo da perdere, dunque. Bonaccini lo dice, a Bologna, alla platea dell'assemblea dei soci del consorzio Integra, cooperative attive anche nel settore costruzioni.

E a margine replica alle dichiarazioni del ministro alla Protezione civile Nello Musumeci, che in un'intervista ha detto "la premier Meloni non ha il dono di moltiplicare i soldi".

"E vogliamo immediatamente lavorare insieme ai territori per fare ripartire la Romagna. Certamente le risorse bisogna che ci siano, altrimenti davvero con le parole si va poco lontano", conclude Bonaccini.

Servizio di Roberta Castellano, montaggio di Tommaso Tardi