Figliuolo commissario, apertura dai sindaci ma resta il nodo dei soldi

Le polemiche negative erano attese e tutte battono su uno stesso punto. Bene il nome del lucano Francesco Paolo Figliuolo a commissario per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione. Male però il metodo usato dal governo Meloni. Alle critiche si unisce anche la segretaria Pd Elly Schlein: "Giudicheremo Figliuolo dal suo lavoro ma è una scelta sbagliata non aver voluto tener conto della filiera istituzionale che ha sempre lavorato bene anche dopo il terremoto".

Pur criticando il metodo e l'attesa troppo lunga nella scelta da parte dell'esecutivo, una apertura di credito verso il generale degli alpini, già commissario Covid, arriva da molti amministratori di centrosinistra, come i sindaci di Ravenna, Cesena, Bologna.

E poi c'è Stefano Bonaccini, ora nominato sub commissario assieme ai suoi colleghi di Marche e Toscana. Dopo avere evitato polemiche per settimane durante le quali il suo nome veniva pian piano scartato dalla rosa dei possibili commissari, il presidente della regione ora critica Palazzo Chigi, pur lodando la figura di Figliuolo: "Una scelta centralistica e sbagliata". E rilancia la questione dei soldi.

"Il governo non è un bancomat" aveva detto il Ministro della protezione civile Nello Musumeci due settimane fa ai sindaci che gli chiedevano subito stanziamenti. La sua linea ora non cambia: "Il mio dipartimento farà i suoi riscontri", ha ribadito Musumeci parlando della lista di interventi presentata dagli enti locali al suo ministero. Sono 6.500 opere per un miliardo e 900 milioni di euro, un quarto dei quali sono cantieri già autorizzati per riaprire strade comunali e provinciali franate, o per esempio tappare le falle sugli argini dei fiumi, prima che torni l'autunno.

