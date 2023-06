Forza Italia, la nuova squadra di coordinatori in regione

Forza Italia guarda al futuro dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi: la coordinatrice dell'Emilia Romagna Rosaria Tassinari, per 10 anni sindaca di Rocca San Casciano ed ora parlamentare, ha presentato la squadra territoriale con i vari coordinatori provinciali.

Aldo Marchese ed Antonio Platis saranno i vice regionali, al gruppo dirigente il compito di costruire una base solida in vista delle sfide future a cominciare dalle europee del prossimo anno.

Il percorso interno al partito vede due appuntamenti importanti: il 15 luglio il consiglio nazionale, scontata la nomina di Antonio Tajani alla presidenza pro tempore in attesa del congresso nazionale.

Nel servizio di Paolo Pini (montaggio Angelo Gorizzizzo) l'intervista a Rosaria Tassinari, coordinatrice Forza Italia Emilia Romagna.