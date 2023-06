Il Canale Zaniolo si colora di rosso

Il canale Zaniolo colorato di rosso. Sono immagini impressionanti quelle raccolte dall'elicottero che trasportava il ministro dell'agricoltura Lollobrigida in un sorvolo delle zone alluvionate. Siamo nell'area di conselice, una delle zone dove più a lungo ha ristagnano l'acqua dell'alluvione.

Ed è subito scattato l'allarme, con campionamento e analisi chimiche dell'arpae, l'agenzia regionale di prevenzione dell'ambiente. Secondo i primi risultati la colorazione sarebbe data dalla presenza di ferrobatteri o solfobatteri, non dannosi per la salute umana. Batteri che proliferano in condizioni di scarsa ossigenazione delle acque combinate con un forte Irraggiamento solare. Si tratterebbe delle stesse condizioni che hanno causato una moria di pesci nel vicino canale Mandriole, a causa delle acque risalite dal destra reno. Fenomeni che restano costantemente monitorati da Arpae.