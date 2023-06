Il concerto dei King's Singers, uno dei gruppi di canto a cappella più famosi al mondo

Cantare come un usignolo...In questo caso non è solo un modo di dire. "Songbirds" è un itinerario musicale dedicato alle melodie e alla leggiadria degli uccelli. Loro sono i King's Singers uno dei gruppi più famosi al mondo di canto a cappella. Al Ravenna Festival l'unica data italiana.

Un repertorio che spazia dalle composizioni polifoniche del 500 alla musica pop, dalle chansons a Schubert fino ai Beatles e ad altri artisti contemporanei come Ed Sheeran e gli U2.

Il coro nasce a Cambridge nel 1968, formato da 6 studenti dell'Università che animavano le liturgie nella cappella del King's college. Negli anni la formazione si è rinnovata, pur mantenendo sempre la stessa formula: due controtenori, un tenore, due baritoni e un basso.

Fedeli alla tradizione eppure innovatori: hanno all'attivo più di 150 album, due Grammy, un Emmy e un posto nella Hall of fame di Gramophone. Segni particolari una grande tecnica e versatilità.

Il servizio di Francesca Turi, montato da Fausto Magnani