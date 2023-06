Il maltempo non dà tregua, tutta la regione di nuovo in allerta gialla

Non accenna a stabilizzarsi il meteo di questa estate.

Anche in Emilia Romagna tra venerdì e sabato previste piogge e temporali che andranno avanti almeno sino alla mattinata di sabato 1° luglio. E così l'Arpae, l'agenzia regionale per l'ambiente, ha diramato una allerta gialla in vista di possibili "criticità per temporali", valida su tutto il territorio fino alla mezzanotte di venerdì.

L'aumento della nuvolosità partirà dai rilievi centro-occidentali e si estenderà all'intero Emilia Romagna nel corso della giornata. Le precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o di temporale, in alcuni punti anche di forte intensità. Saranno più probabili lungo su montagne e colline e tenderanno ad intensificarsi man mano che passano le ore e pian piano a trasferirsi verso est.

Le temperature massime saranno in diminuzione soprattutto nell'Emilia occidentale con valori compresi tra 24 e 28 gradi.

Nel video vi proponiamo le previsioni meteo per oggi (30 giugno) e domani a cura di Michele Tartaro di Arpae Emilia-Romagna.