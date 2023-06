Il medico di famiglia curerà i codici bianchi e verdi

La Regione ha firmato con la Fimmg, il principale sindacato dei professionisti di medicina generale, un accordo che prevede il convolgimento delle ex guardie mediche nei futuri Centri di assistenza medica delle urgenze. I Cau, si chiameranno così, saranno strutture realizzate nelle case di comunità o negli ospedali o in altri luoghi messi a disposizione dalle Ausl per curare i codici bianchi e verdi che ora rappresentano il 70% degli accessi ai Pronto soccorso. Sarà istituito entro un anno un numero unico il 116117 a cui chiunque potrà rivolgersi per capire se recarsi a un Cau o al pronto soccorso. I centri di assistenza medica delle urgenze saranno sempre aperti e dotati di tutte le attrezzature diagnostiche per curare diverse patologie senza necessità di mandare i pazienti in ospedale.

Nel servizio di Ivana Delvino, montato da Angelo Gorizzizzo, le interviste a Raffaele Donini, assessore regionale alla salute e Daniele Morini segretario generale Fimmg regionale