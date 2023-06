Il Ridolfi cancella il contratto con Aeroitalia. Si va verso la lite in tribunale

Forlì Airport, la società di gestione dell'aeroporto di Forlì ha rescisso con effetto immediato il rapporto di collaborazione con la compagnia aerea Aeroitalia. La decisione sarebbe stata presa dopo i numerosi ritardi e cancellazioni accumulati dai voli operati da Aeroitalia, ripetutisi anche sabato con i voli per Lampedusa, Comiso e Pantelleria. "Go To Travel, società di diritto italiana controllata da F.A. S.r.l. - Forlì Airport - si legge in una nota - comunica la risoluzione, con effetto immediato, di tutti i rapporti contrattuali sottoscritti con la compagnia Aeroitalia in relazione ai voli in partenza da Forlì con il marchio GoToFly. Forlì Airpor tcontinuerà ad assicurare le rotte tolte ad Aeroitalia. "Tutte le tratte saranno operate, in continuità da altri vettori europei in grado di gestire, con le rispettive flotte, tutte le destinazioni in programma, alcune di valore fortemente strategico per il territorio romagnolo, sia nel corso della presente estate, sia nella prossima stagione invernale".

Non si è fatta attendere la replica della compagnia aerea. "Aeroitalia informa - si legge in una nota - che a seguito del comunicato stampa emesso dalla società GoTo Fly, assolutamente falso e tendenzioso ha dato mandato ai propri legali di adire presso le competenti sedi. Aeroitalia - spiega la compagnia - con Pec inviata alla società, dopo diversi tentativi di far ragionare GoToFly circa il network fallimentare che la stessa aveva pianificato, aveva risolto il contratto per impossibilità a continuare ad operare alcune rotte che, nella migliore delle ipotesi, avevano 15 passeggeri per tratta. È falso quindi che sia stata GoToFly a risolvere il contratto. Aeroitalia informai propri passeggeri coinvolti in questa diatriba che verranno immediatamente contattati dai nostri operatori per la riprotezione da Bologna dei voli da Forlì. Aeroitalia informa inoltre che - conclude la nota - ha già diffidato GoToFly nel continuare a vendere sul proprio sito titoli di viaggio a codice Aeroitalia che non verranno sin da oggi riconosciuti da Aeroitalia".

Il servizio di Giorgia Porliod (montaggio Matteo Corti).