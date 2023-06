Il teatro dell'estate di Bologna va in scena in luoghi inconsueti: rassegne al via nel cortile del carcere della Dozza e a Villa Aldini.

Nel servizio di Nicola Zanarini montato da Giacomo Lagrasta, le voci di

ROSALBA CASELLA - DIRETTRICE CARCERE DOZZA

MARTA CUSCUNA' - ATTRICE

ENRICA SANGIOVANNI - COMPAGNIA ARCHIVIO ZETA