In migliaia a Campovolo per il concertone

I cancelli si sono aperti alle 15, in migliaia sono già a Campovolo, Rcf Arena a Reggio Emilia, per il grande evento benefico “Italia Loves Romagna”, a sostegno delle popolazioni alluvionate.

Il cast

Sul palco ci saranno grandi nomi della musica italiana: Blanco, Andrea Bocelli, Elisa, Elodie, Emma, Giorgia, Irama & Rkomi, Luciano Ligabue, Madame, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Negramaro, Laura Pausini, Max Pezzali, Salmo, Tananai e Zucchero. Gli artisti si mescoleranno e contamineranno in vari duetti. Ad alternarsi, invece, alla conduzione ci saranno: Amadeus, Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Francesca Fagnani. Insieme a questi nomi una super band di 10 elementi e l'Orchestra Sinfonica Nazionale dei Conservatori Italiani (OSNC) formata da 63 giovani musicisti emiliani e romagnoli.



Tutto il ricavato del concerto verrà donato alle zone colpite dalle alluvioni del mese scorso. "La Romagna è un luogo identitario del carattere italiano: è parte fondamentale della nostra nazione e della nostra storia nazionale. Occorre fare il massimo sforzo possibile di solidarietà, affinché i riflettori non si spengano": così il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. "Dovremo mettere risorse aggiuntive, ma siamo pronti a farlo e assumo l'impegno formale che lo faremo". L'idea è partita dal Sottosegretario alal Cultura con delega a musica e spettacolo Gianmarco Mazzi, che ha chiamato il patron di Friends & Partners Ferdinando Salzano per avanzare la proposta. “E così siamo partiti”, ha raccontato Mazzi.

La diretta tv

La serata sarà trasmessa, senza stacchi pubblicitari, su Rai1 e RaiPlay a partire dalle 20.30.



Come donare

È attivo da giovedì 22 giugno e fino al 5 luglio il numero solidale 45538 per donare tramite sms (2 euro) o chiamata

(5 o 10 euro). Sarà possibile contribuire alla causa anche sul sito www.antoniano.it, sul sito di Intesa Sanpaolo (forfunding.it/italia-loves-romagna) e tramite bonifico bancario sul c/c Intesa Sanpaolo Iban IT16T0306909606100000196876. I biglietti per Italia Loves Romagna sono disponibili sui circuiti di rivendita abituali. Attesi circa 50mila spettatori.



Nel servizio le voci di alcuni spettatori arrivati nel primo pomeriggio, raccolte da Silvia Zerilli.